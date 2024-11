CONVOCATORIA 24 Noviembre 2024: 25N, en el Día internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres nos acordamos de las mujeres en zonas de conflicto

El 24 de noviembre de 2024, último domingo de mes

En la Plaza Mayor (junto al caballo), a las 12 horas

Mujeres de Negro contra la guerra - Madrid

Invitan a una concentración de negro y en silencio:



25 noviembre: en el Día internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres, nos acordamos de las mujeres en zonas de conflicto



Mujeres de Negro de Madrid decimos:



♀ Nos solidarizamos con las mujeres que viven en zonas de guerra y con aquellas que han tenido que abandonar sus hogares por culpa de los conflictos armados.

♀ Exigimos el respeto a las libertades sexuales y reproductivas de las mujeres en cualquier lugar del mundo.

♀ Exigimos a la comunidad internacional el respeto a las leyes internacionales y que se proteja el derecho a la vida de las y los civiles en zonas de guerra.

♀ Pedimos políticas que garanticen una verdadera educación en los valores de la igualdad, la solidaridad y la paz.



Expulsemos la guerra y la violencia

de la historia

y de nuestras vidas.



